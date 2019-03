Hannover (www.anleihencheck.de) - Die norwegische Finanzministerin Jensen hat jüngst die Finanzaufsicht des Landes ersucht, die Umsetzung der EU-Vorgaben für ein harmonisiertes Covered Bond-Rahmenwerk zu eruieren, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.Jensen habe in diesem Zuge drauf hingewiesen, dass die Gesetzgebung zur Emission von norwegischen Covered Bonds (Obligasjoner med Fortrinnsret, OMF) bereits die Mehrheit der formulierten Anforderungen erfülle. Gleichwohl seien regulatorische Anpassungen erforderlich, um die Vorgaben des EU-Rahmenwerks zu erfüllen. Jensen schwebe außerdem eine gleichzeitige Umsetzung des angepassten Rahmenwerks in Norwegen und der EU vor. Bis zum 2. Dezember dieses Jahres solle ein entsprechender Bericht vorliegen. Nach Auffassung der Analysten der Nord LB dürfte das skizzierte Vorgehen die Vergleichbarkeit von OMF mit den unter das EU-Rahmenwerk fallenden Covered Bonds erleichtern, was auch aus Investorensicht eindeutig zu begrüßen sei. (13.03.2019/alc/a/a) ...

