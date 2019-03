In den vergangenen Handelstagen konnte die Wirecard Aktie wieder deutlich an Wert zulegen. Der Kurs steig von unter 100 Euro auf fast 137 Euro nach oben. Die 100-Tagelinie konnte in diesem Zusammenhang jedoch nicht überwunden werden. Der heutige schwere Start für die Wirecard Aktie liegt aber an den Ermittlungen in Singapur und Asien.

Accounting Manger in Asien freigestellt!

Nach Informationen der Financial Times wurde der Accounting Manger für die Region Asien freigestellt und das Unternehmen ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...