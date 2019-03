Was die zum Teil schäumende Kritik gewisser Leute gegen die Aktion "Schluss mit dem Gender-Unfug!" betrifft, so gilt wohl die alte Redensart: Es ist zwar schon alles gesagt, aber noch nicht von allen. Und was wurde denn wirklich kritisches "gesagt" bzw. geschrieben? Nichts! Kein Sachargument, sondern nur bewusst und gezielt Diskreditierendes: Die Aktion ...

