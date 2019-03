Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Ratingexperten von Fitch haben jüngst klargestellt, dass sie insbesondere die mit der Bestnote AAA versehenen UK Covered Bond-Programme für die Folgen des Brexit gewappnet sehen, so Dr. Frederik Kunze von der Nord LB.So seien hier vor allem die auskömmlichen Übersicherungsquoten in der Lage, mögliche negative Begleiterscheinungen des Brexit sowohl mit Blick auf die Deckungswerte als auch in Bezug auf die Emittenten abzufedern. Sowohl Verschlechterungen der Assetqualität als auch Ratingherabstufungen aufseiten der emittierenden Banken seien im Zuge der Abspaltung von der EU bzw. dem EWR tatsächlich nicht ausgeschlossen. ...

