Die Brexit-Sache bleibt eine Hängepartie und so ist das Geschehen an den Märkten derzeit auch so etwas wie eine Hängepartie. In Wien zeigt der ATX (wie auch gestern Vormittag) nach oben. Das sind die Tops & Flops ... Valneva 4.19% Verbund -5.31% Österreichische Post 3.56% Strabag -2.03% Palfinger 3.15% SBO -1.47% Der ATX ist also weit weg von All-time-Highs. Ein neues High gab es dafür gestern im Rosgix-Index der Rosinger-Gruppe. Und zwar bei 2424,61 Punkten. Rosinger fährt seit Sommer 2018 sehr defensiv, hält als grösste Positionen Zerobonds (u.a. IBRD). Der Aktienanteil liegt aktuell unter 10 Prozent, auf der Homepage der Wiener Börse sieht man, dass mit Immofinanz, Agrana, Wiener Privatbank, Cleen Energy, Uniqa, RBI und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...