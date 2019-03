FRANKFURT (Dow Jones)--Europas Börsen präsentieren sich am Mittwochmittag wenig verändert. Mit dem Kursrückgang vom Vortag sei das wie erwartet gekommene neuerliche Abstimmungsdebakel über den Brexit-Plan von Großbritanniens Premierministerin May vorweggenommen worden, heißt es im Handel. Allerdings ist nach der Abstimmung nun vor der Abstimmung: Am Mittwochabend wird über einen Ausstieg ohne jeden Deal mit der EU abgestimmt, was abgelehnt werden dürfte, am Donnerstag dann über eine Verschiebung des Ausstiegsdatums. "Bis die durch sind, dürfte sich wohl niemand mehr aus dem Fenster lehnen wollen", sagt ein Händler mit Blick auf die Abstimmungen.

Der DAX tendiert kaum verändert bei 11.529 Punkten, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,3 Prozent auf 3.315 nach oben. Am Devisenmarkt erholt sich das Pfund von den Abschlägen vom Vortag und notiert am Mittag bei rund 1,3160 Dollar. Am Vortag notierte die britische Währung zeitweise noch klar über 1,3200. Zur Abwechslung gute Wirtschaftsdaten gibt es aus der Eurozone. Die Industrieproduktion ist im Januar um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen und damit stärker als die Prognose von 1 Prozent. Neue Impulse aus den USA erwarten Händler von Indikatoren zur US-Konjunktur, so von den Auftragseingängen für langlebige Wirtschaftsgüter.

Adidas-Ausblick belastet

Kräftige Kursverluste von 3,4 Prozent gibt es bei Adidas. Hier setzt sich eine negative Interpretation des Ausblicks durch. Der Markt habe mehr Optimismus für 2019 erwartet, heißt es. Andererseits sei die Aktie zuletzt auch gut gelaufen. Baader Helvea spricht von einer getroffenen Konsensprognose, aber auch nachlassender Dynamik im vierten Quartal. Allerdings warne Adidas auch vor einem schwächeren Jahresbeginn aufgrund von Verzögerungen in der Lieferkette.

Nach guten Zahlen und einem überzeugenden Ausblick geht es für Rheinmetall um 1,3 Prozent nach oben. Wieder einmal volatil geht es bei Wirecard zu. Der Kurs fällt nach einem bereits auffallend schwachen Dienstag um weitere 4,7 Prozent, hatte vorbörslich aber auch schon deutlich stärker nachgegeben. Hintergrund sind Berichte, wonach das Unternehmen, dem von der Financial Times immer wieder unsaubere Bilanzpraktiken in Asien vorgeworfen wurden, einen Manager in Singapur suspendiert haben soll.

Zahlen von Inditex und Ferragamo

Stärkere Kursbewegungen gibt es im Mode- und Luxussektor: Die Aktie des spanischen Modekonzerns Inditex verliert 3,7 Prozent. "Die Zahlen liegen leicht unter den Erwartungen", so der Kommentar eines Händlers zur Muttergesellschaft der Modekette Zara. Das deute auf ein schwaches viertes Quartal hin. Inditex habe in der Vergangenheit die Erwartungen aber fast immer leicht übertroffen, so dass nun Ernüchterung einkehre.

Um 4,9 Prozent nach oben geht es für Salvatore Ferragamo in Mailand. Trotz weiter sinkender Gewinne zeigen sich Anleger mit der Umsetzung des Turnaround-Plans zufrieden.

Eon-Zahlen wenig inspirierend

Beim Versorger Eon inspiriere der "gemischte" Ausblick auf das Jahr nicht, heißt es im Handel. Der Kurs fällt um 1,6 Prozent. Der vor der Übernahme des Konkurrenten Innogy stehende Stromversorger hat dessen ungeachtet seinen Gewinn gesteigert und verspricht den Aktionären eine höhere Dividende. Der bereinigte Konzernüberschuss lag mit 1,5 Milliarden Euro wegen geringerer Zins-und Steuerbelastung um rund 100 Millionen Euro über dem des Vorjahres.

Innogy notieren derweil kaum verändert. Abschreibungen auf die defizitäre britische Tochter haben Innogy 2018 in die roten Zahlen gedrückt. Der Kurs hänge aber mehr am Fortgang der Übernahme durch Eon als an Geschäftszahlen, sagen Börsianer.

Symrise geben um 0,9 Prozent nach, trotz eines zuversichtlichen Ausblicks. Der Aromastoffhersteller hat mit den Zahlen die Erwartungen nur erfüllt, will aber in diesem Jahr "deutlich stärker" wachsen als der Markt.

Ronaldo-Dreierpack lässt Juve-Aktie kräftig zulegen

Juventus Turin schießen um 16,8 Prozent nach oben. "Der Einzug ins Viertelfinale dürfte bei Juventus für 20 bis 30 Millionen Euro gut sein", so ein Händler. Nach der 0:2-Hinspielniederlage seien die Chancen nicht allzuhoch eingeschätzt worden, dass Juventus Atletico Madrid noch herauskicke. Insofern sei das Kursplus gerechtfertigt. Juventus hat das Rückspiel mit 3:0 gewonnen. Alle drei Tore schoss Superstar Cristiano Ronaldo.

BAT verlieren 2,1 Prozent. Die Hoffnungen auf eine tabakfreundlichere Führung der US-Gesundheitsbehörde FDA haben sich zerschlagen. Neuer Chef des Hauses wird Ned Sharpless, von dem erwartet wird, dass er die Politik seines Vorgängers Scott Gottlieb fortsetzt. Sharpless hatte Gottliebs Vorstoß zur Verschärfung der Regeln für Tabak und E-Zigaretten unterstützt. Am Dienstag waren daraufhin bereits Altria und Philip Morris International an der Wall Street unter Druck geraten.

=== Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.314,88 0,33 10,93 10,44 Stoxx-50 3.059,11 0,44 13,55 10,83 DAX 11.529,05 0,04 4,88 9,19 MDAX 24.689,00 0,15 37,89 14,36 TecDAX 2.644,87 -0,42 -11,21 7,95 SDAX 10.796,56 0,06 6,95 13,54 FTSE 7.170,50 0,27 19,35 6,29 CAC 5.292,10 0,41 21,86 11,87 Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 0,07 0,02 -0,17 US-Zehnjahresrendite 2,63 0,02 -0,05 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:54 Di, 17:15 % YTD EUR/USD 1,1303 +0,12% 1,1288 1,1278 -1,4% EUR/JPY 125,93 +0,20% 125,66 125,62 +0,2% EUR/CHF 1,1369 -0,04% 1,1375 1,1366 +1,0% EUR/GBP 0,8591 -0,48% 0,8595 0,8620 -4,5% USD/JPY 111,40 +0,08% 111,33 111,36 +1,6% GBP/USD 1,3157 +0,61% 1,3136 1,3085 +3,1% Bitcoin BTC/USD 3.843,00 -0,63% 3.860,05 3.854,25 +3,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,41 56,87 +0,9% 0,54 +24,6% Brent/ICE 67,02 66,67 +0,5% 0,35 +22,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.307,86 1.301,15 +0,5% +6,71 +2,0% Silber (Spot) 15,52 15,44 +0,5% +0,08 +0,2% Platin (Spot) 843,56 834,75 +1,1% +8,81 +5,9% Kupfer-Future 2,93 2,93 +0,1% +0,00 +11,2% ===

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2019 08:00 ET (12:00 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.