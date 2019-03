LYON, Frankreich, March 13, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Artikel 223-16 der allgemeinen Verordnung der französischen Autorité des Marchés FinanciersLyon - Frankreich

Notiert an folgenden Märkten:

Euronext Paris von Euronext (Marktsegment C - ISIN-Code: FR0011471135 - Symbol: ERYP) &

Nasdaq Global Select Market in den USA (Symbol: ERYP)

Datum Summe der Aktien, aus denen das

Aktienkapital besteht Summe der stimmberechtigten Aktien

brutto(1) Summe der stimmberechtigten Aktien

netto(2) 31. Dezember 2018 17.940.035 19.525.606 19.523.106 31. Januar 2019 17.940.035 19.525.918 19.523.418 28. Februar 2019 17.940.035 19.525.792 19.523.292



(1) Die Bruttoanzahl der stimmberechtigten Aktien (oder die "theoretische" Anzahl der stimmberechtigten Aktien) wird als Grundlage für die Berechnung der Schwellenüberschreitung herangezogen. In Übereinstimmung mit Artikel 223-11 der allgemeinen Verordnung der Autorité des Marchés Financiers wird diese Zahl auf der Grundlage aller Aktien berechnet, die über das einfache und das doppelte Stimmrecht verfügen, einschließlich der Aktien ohne Stimmrecht.





(2) Ohne eigene Aktien.