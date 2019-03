Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die PMG stellt ihre Geschäftsführung neu auf und beruft Ingo Kästner zum Geschäftsführer. Ingo Kästner (52) ist seit dem Jahr 2011 im Unternehmen als Kaufmännischer Leiter tätig. Er folgt mit sofortiger Wirkung auf Oliver Graßy (56). "Wir danken Oliver Graßy für die sehr erfolgreiche Zeit, in der er wichtige Meilensteine für die PMG gesetzt hat. Als herausragender Kenner des Marktes hat er mit seinem Einsatz und Know-how die PMG zukunftsweisend ausgebaut und maßgeblich den Erfolg des Unternehmens geprägt. Unter seiner Führung konnte die PMG ihre Position im Markt deutlich stärken. Wir wünschen Herrn Dr. Graßy für die Zukunft alles Gute", fassen die Vorsitzenden der Gesellschafterversammlung der PMG, Andreas Gericke (Süddeutsche Zeitung) und Franz-Josef Gasterich (Frankfurter Allgemeine Zeitung) in einer gemeinsamen Erklärung zusammen.



"Wir freuen uns, dass mit Ingo Kästner ein sehr erfahrener Manager und eine langjährige Säule der PMG die Geschäftsführung übernimmt. So ist sichergestellt, dass auch weiterhin ein ausgewiesener Experte die erfolgreichen PMG-Produkte verantwortet. Mit ihm kann das Unternehmen sein Stammgeschäft weiter ausbauen und neue Märkte erschließen", erläutern Gericke und Gasterich weiter.



Über die PMG Presse-Monitor GmbH



Die PMG ist mit der größten tagesaktuellen Pressedatenbank im deutschsprachigen Raum der führende Anbieter für die Pressespiegel-Lizenzierung und -Erstellung sowie für die digitale Medienbeobachtung und Medienauswertung. Gegründet im Jahr 2001, ist die PMG ein Gemeinschaftsunternehmen deutscher Zeitungs- und Zeitschriftenverlage mit den Gesellschaftern: Axel Springer SE, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Gruner + Jahr, Handelsblatt Media Group, Hubert Burda Media, Spiegel-Verlag, Süddeutsche Zeitung sowie dem Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und dem Verband Deutscher Zeitschriftenverleger.



OTS: PMG Presse-Monitor GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32453 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32453.rss2



Pressekontakt: Roger Dormeier Marketing | Kommunikation | PR PMG Presse-Monitor GmbH Telefon: +49 30 28493 118 Mobil: + 49 151 728 323 13 E-Mail: roger.dormeier@presse-monitor.de Fax: +49 30 28493 200