Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Eon nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 11,40 Euro belassen. Der Versorger habe gute Zahlen für 2018 vorgelegt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Auch der Ausblick sei solide und mit dem Dividendenvorschlag erfülle Eon die Erwartungen. Allerdings verwies er auf leicht negative Effekte nach den ebenfalls vorgelegten Zahlen des Energieunternehmens Innogy, das Eon aktuell übernimmt./mf/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 07:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-13/14:15

ISIN: DE000ENAG999