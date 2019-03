Die NordLB hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) von 170 auf 175 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Trotz Problemen - etwa mit der Umstellung auf das neue Abgasprüfverfahren WLTP oder Widrigkeiten auf dem chinesischen Markt - habe der Autobauer erneut neue Rekorde bei Absatz, Umsatz und operativem Ergebnis eingefahren, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vor diesem Hintergrund sei es nur vernünftig, in guten Zeiten mit dem Sparen anzufangen./la/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 13:01 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / 13:04 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2019-03-13/14:17

ISIN: DE0007664039