BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat nach der Ablehnung des Brexit-Abkommens durch das britische Unterhaus klar gemacht, dass Vorschläge für das weitere Vorgehen aus London kommen müssen. "Weiterhin liegt der Ball in Großbritannien", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. "Es bleibt Aufgabe der britischen Seite, Entscheidungen zu treffen und einen Vorschlag zu machen."

Die Bundesregierung respektiere die Entscheidung des britischen Parlaments, "aber wir bedauern auch, dass es für das Abkommen keine Mehrheit gegeben hat", betonte die Vize-Sprecherin der Regierung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Man werde weiter verfolgen, was am Mittwoch und Donnerstag im britischen Parlament passiere. "Ein Austritt Großbritanniens ohne Abkommen wäre in niemandes Interesse", hob Demmer hervor.

March 13, 2019

