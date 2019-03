Der GBP/USD kann seine Gewinne mit der frühen amerikanischen Sitzung aufrecht erhalten und so notiert er nur wenige Pips unter dem Tageshoch, welches in der vergangenen Stunde gebildet wurde. Nach dem die Anleger die Ablehnung des UK PMI Theresa May Brexit Deal verarbeitet hatten, kam es zu einer Erholung des Paares. Der Markt rechnet nun damit, dass ...

