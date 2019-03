Hamburg (ots) - In München demonstrieren heute Taxifahrer vor dem Hintergrund der anstehenden Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes. Alexander Mönch, General Manager Deutschland und Österreich bei mytaxi, sagt dazu:



"Die Sorgen der Taxifahrer können wir grundsätzlich nachvollziehen. Wir erwarten für die kommenden Monate und Jahre eine grundlegende Änderung der urbanen Mobilität - ausgelöst durch die geplante Novellierung des Personenbeförderungsgesetzes, digitale Mobilitätsplattformen und neue Anbieter. Die Gesetzesnovelle muss die Grundlage für einen fairen Wettbewerb mit gleichen Regeln schaffen. Uns ist sehr wichtig, dass die Fahrer auch in Zukunft unter optimalen Bedingungen ihre Dienstleistung anbieten können. Aber eine Demonstration oder ein Streik sind unserer Ansicht nach in einem sich verschärfenden Wettbewerb das falsche Signal und damit kontraproduktiv. Wir müssen an alternativen Angeboten arbeiten und die Branche innovativ aufstellen."



Wenn Sie Interesse an weiteren Informationen oder an einem Interview mit Alexander Mönch haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht oder Ihren Anruf!



Über mytaxi



mytaxi wurde im Juni 2009 gegründet und war die weltweit erste Taxi-App, die eine direkte Verbindung zwischen Fahrgästen und Taxifahrern herstellt. Mit mehr als 10 Millionen Fahrgästen und 100.000 registrierten Fahrern ist mytaxi die führende Taxi-App in Europa.



Seit Februar 2019 ist mytaxi Teil von FREE NOW, dem Ride-Hailing Joint Venture von BMW und Daimler. Im Laufe des Jahres 2019 wird mytaxi in diesem Zusammenhang zu FREE NOW rebranden. Mit seinen mehr als 600 Mitarbeitern ist mytaxi heute in rund 100 Städten in neun europäischen Ländern aktiv. CEO von mytaxi ist Eckart Diepenhorst.



Weitere Infos unter www.mytaxi.com



OTS: mytaxi newsroom: http://www.presseportal.de/nr/82695 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_82695.rss2



Pressekontakt: mytaxi Intelligent Apps GmbH Falk Sluga Senior PR & Social Media Manager Germany Telefon: +49 (0) 40 3060689-94 E-Mail: f.sluga@mytaxi.com



ad publica Public Relations GmbH Lars Bammann Senior Account Manager Telefon: +49 (0) 40 31766339 E-Mail: mytaxi@adpublica.com