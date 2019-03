Die Schweizer Großbank UBS hat Covestro nach einem Treffen mit der Führungsspitze des Kunststoffkonzerns auf "Neutral" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen. Priorität werde in diesem Jahr die Strategie "Menge vor Preis" haben, schrieb Analyst Geoff Haire in einer ersten Reaktion am Mittwoch unter Verweis auf das erwartete "L"-förmige Margenprofil 2019. Der Start in das neue Jahr sei bereits schwierig gewesen, was aber deutlich signalisiert wurde. Die Diskussion gehe nun vor allem um die erwartete Erholung in der zweiten Jahreshälfte./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / 08:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

