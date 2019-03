Für die Gemeinschaftswährung ist es weiterhin ein guter Tag, da sich der EURUSD im Bereich der kritischen 1,1300 halten kann, so dass die EZB-induzierte Abwärtsbewegung vom letzten Donnerstag vollständig umgekehrt wurde. EUR/USD Gebote nach US Daten, schaut auf Brexit Das Paar steigt heute die 4. Sitzung in Folge und damit entfernt es sich weiter vom ...

Den vollständigen Artikel lesen ...