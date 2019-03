Einfach einzusetzendes Hardware-Gerät ermöglicht 4G- und

Satelliten-Konnektivität zum UTM-System für unbemannte Luftfahrzeuge



Madrid (ots/PRNewswire) - World ATM Congress -- AirMap, die

weltweit führende Luftraum-Management-Plattform für Drohnen, und

Honeywell gaben heute die Entwicklung einer kosteneffektiven

Tracking-Lösung für Drohnen bekannt. Die Lösung soll Behörden für

Luftraumsicherheit situative Informationen über Einsätze bemannter

und unbemannter Luftfahrzeuge innerhalb eines Luftraumsystems

liefern.



Die Unternehmen werden gemeinsam ein kosteneffektives

Hardware-Gerät entwickeln, durch das es möglich sein wird, dass

unbemannte Luftfahrtsysteme ("UAS" oder Drohnen) eine konsistente

Kommunikation mit einem "UAS Traffic Management"-System ("UTM"

((UAS-Luftverkehrsmanagement-System)) aufrechthalten können. Das UTM

ist ein digitales Luftverkehrsmanagement-System bestehend aus

Technologien und Diensten, die über den Austausch einsatzkritischer

Daten und Telemetrieinformationen für die sichere Integration und

Trennung von Drohnen und anderen Flugzeugen und Objekten im unteren

Luftraum sorgen sollen.



Die von AirMap und Honeywell gemeinsam entwickelte

Drohnen-Tracking-Lösung wird mehrere Kommunikationsoptionen

unterstützen - darunter die Kommunikation via 4G und, in Gebieten

ohne 4G-Abdeckung, via Satellit -, um

Echtzeit-Drohnen-Telemetrie-Feeds an ein UTM-System zu übermitteln.

Die AirMap-UTM-Plattform erfasst die Telemetrie-Feeds von

verschiedenen Hardware- und Software-basierten Lösungen - zur

Visualisierung, Überwachung und Konfliktlösung durch Anbieter von

Luftnavigationsdiensten (ANSP) und andere relevante Behörden.



"Die AirMap-UTM-Plattform soll ein Echtzeit-Einsatz-Bild eines

Luftraums sowohl für bemannte als auch unbemannte Luftfahrzeuge

vermitteln", so Ben Marcus, Chairman und Mitgründer von AirMap. "Wir

sind eine Partnerschaft mit Honeywell eingegangen, um ein einfach

einzusetzendes, kosteneffektives und drohnenagnostisches Gerät

anzubieten - als praktische Möglichkeit, heute anzufangen, in

jedwedem Umfeld den Drohnenverkehr zu managen."



Honeywell hat in AirMap investiert und nutzt AirMaps

Programmierschnittstellen (API) für Industriekunden in Abläufen wie

der Inspektion von Stromleitungen und von nachgelagerter Ausrüstung

im Öl- und Gasbereich.



Das Tracking-Gerät steht heute als Konzeptnachweis für Tests zur

Verfügung.



Informationen zu AirMap



AirMap ist die weltweit führende Luftraum-Management-Plattform für

Drohnen. Über Integrationen mit bedeutenden Drohnenherstellern wie

senseFly, Intel, Matternet, 3DR und anderen verbindet AirMap Drohnen

weltweit mit Luftraumbehörden. Airmap, das in Japan, der Schweiz und

den USA umgesetzt worden ist, führt die Branche auf den Feldern "UTM"

und "U-space" an - ermöglicht den sicheren und bedarfsgerechten

Betrieb von Drohnen.



Weitere Informationen zur AirMap-UTM-Plattform: www.airmap.com



Originaltext: AirMap

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100067271

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100067271.rss2



Pressekontakt:

media@airmap.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/288580/airmap_logo.jpg