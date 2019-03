Die Aktie von Aurora Cannabis startet in den heutigen Handel in Kanada mit einem satten Plus von mehr als 14 Prozent. Es beflügelt die Meldung, dass Nelson Peltz zum strategischen Berater berufen wurde. Peltz und Aurora werden gemeinsam und strategisch potenzielle Partnerschaften ausloten, die sich optimal in Auroras Strategie für den erfolgreichen Eintritt in neue Marktsegmente einfügen. Darüber hinaus wird Peltz das Unternehmen bei seiner weltweiten Expansionsstrategie beraten, heißt es in einer Mitteilung von Aurora. Nelson Peltz ist Vorstandsvorsitzener und Gründungsgesellschafter von Trian Fund Management, L.P., ein milliardenschwerer Anlageverwalter, so Aurora weiter. Peltz dient momentan auch als nicht geschäftsführender Vorsitzender von The Wendy's Company und Direktoriumsmitglied von The Procter & Gamble Company, Sysco Corporation und The Madison Square Garden Company. Zuvor war er unter anderem Direktoriumsmitglied der H. J. Heinz Company.

Den vollständigen Artikel lesen ...