NEW YORK (Dow Jones)--Zur Wochenmitte starten die US-Börsen etwas fester in den Handel. Kurz nach der Startglocke steigt der Dow-Jones-Index um 0,1 Prozent auf 25.674 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,4 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,5 Prozent.

Positive Impulse kommen von der Konjunkturseite. Die vorbörslich veröffentlichten Auftragseingänge für langlebige Wirtschaftsgüter stiegen im Januar überraschend um 0,4 Prozent, während Volkswirte einen Rückgang um 0,6 Prozent prognostiziert hatten. Der Anstieg der Erzeugerpreise im Februar fiel mit je 0,1 Prozent insgesamt und in der Kernrate moderater aus als erwartet. In beiden Fällen war ein Anstieg um 0,2 Prozent vorhergesagt worden.

Eine halbe Stunde nach der Startglocke folgen die Bauausgaben für Januar.

Ansonsten ist die Nachrichtenlage dünn, was dem Markt die Richtungsfindung erschweren dürfte. Wichtige neue Unternehmensereignisse gibt es nicht, und auch von der Politik kommt keine Orientierungshilfe. Das britische Unterhaus hat wie erwartet gegen die Brexit-Vereinbarung votiert, die Premierministerin Theresa May mit der EU ausgehandelt hatte. Am Mittwoch soll nun darüber abgestimmt werden, ob Großbritannien die EU ohne Ausstiegsvertrag verlassen soll. Wird ein solcher "No Deal"-Brexit abgelehnt, wie allgemein erwartet, entscheiden die Abgeordneten am Donnerstag darüber, ob die EU um eine Verschiebung des für den 29. März geplanten Austrittsdatums gebeten werden soll.

Flugzeugabsturz belastet Boeing weiter

Unter den Einzelwerten erholen sich Boeing etwas von den Verlusten, die die Aktie nach dem Absturz einer 737 MAX 8 vom Wochenende verzeichnet hatte. Zahlreiche Länder und auch die EU als ganzes haben wegen Sicherheitsbedenken ihren Luftraum für diesen Flugzeugtyp gesperrt, und auch viele Fluggesellschaften wollen auf den Einsatz der 737 MAX 8 vorerst verzichten. Die Boeing-Aktie steigt um 0,6 Prozent. Am Montag und Dienstag hat die Aktie insgesamt etwas über 11 Prozent an Wert eingebüßt.

Spotify verlieren 0,4 Prozent. Das Unternehmen hat in Europa eine Kartellrechtsklage gegen Apple eingereicht. Apple steigen um 0,9 Prozent.

Ein Plus von 9 Prozent verzeichnet die Aktie von Rite Aid. Der CEO der Drogeriemarktkette und andere Mitglieder der Führungsriege haben am Dienstagabend ihren Rücktritt angekündigt. Hintergrund sind Restrukturierungsmaßnahmen, mit denen die Kosten gesenkt werden sollen.

Vera Bradley verbessern sich um gut 19 Prozent. Die Geschäftszahlen der für Gepäck- und Handtaschen bekannten Designfirma haben positiv überrascht.

Am Devisenmarkt erhält der Euro etwas Rückenwind von überraschend gut ausgefallenen Daten zur Produktion in der Eurozone. Zeitweise überwand die Gemeinschaftswährung knapp die Marke von 1,13 Dollar. Aktuell kostet ein Euro 1,1298 Dollar.

Das Pfund reagiert derweil volatil auf die Ablehnung der Brexit-Vereinbarung durch das britische Unterhaus. Unmittelbar nach der Abstimmung wertete das Pfund auf und stieg von Kursen um etwa 1,3080 Dollar auf 1,3125 Dollar. Kurz danach fiel es zurück unter die Marke von 1,31 Dollar. Am Mittwoch erholt sich die britische Währung auf etwa 1,3180 Dollar. Die Anleger wetteten darauf, dass ein harter Brexit vermieden werde, erklärt Fiona Cincotta von City Index den Anstieg.

Am Ölmarkt dauert der Preisanstieg an. Rohöl der US-Sorte WTI verteuert sich um 1,4 Prozent auf 57,69 Dollar je Barrel. Für Brent geht es um 0,6 Prozent auf 67,08 Dollar nach oben. Nachdem die Preise in den vergangenen Tagen von der Aussicht auf eine Verlängerung der Opec-Fördermengenkürzung profitiert haben, kommt nun zusätzliche Unterstützung von einem geringeren US-Angebot. Nach Angaben des US-Branchenverbands API vom späten Dienstag sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken. Nun hoffen die Akteure, dass die offiziellen Daten des US-Energieministeriums am Mittwoch diese Tendenz bestätigen.

Auch der Goldpreis legt weiter zu, nachdem er die Marke von 1.300 Dollar überwunden hat. Die Feinunze steigt um 0,5 Prozent auf 1.308 Dollar, gestützt von der Unsicherheit um den Brexit und dem etwas schwächeren Dollar.

Am Anleihemarkt kommen die Notierungen nach den guten US-Konjunkturdaten leicht zurück. Die Zehnjahresrendite steigt im Gegenzug um 0,5 Basispunkte auf 2,61 Prozent.

