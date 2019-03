=== *** 03:00 CN/Industrieproduktion Januar/Februar *** 07:00 DE/RWE AG, Jahresergebnis (09:30 BI-PK), Essen *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Jahresergebnis und Verkehrszahlen Februar (10:00 Jahres-PK), Frankfurt *** 07:00 DE/Lanxess AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Köln *** 07:00 DE/K+S AG, Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Kassel 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (09:30 BI-PK in München), Landsberg *** 07:30 DE/Gea Group AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 BI-PK in Frankfurt), Düsseldorf 07:30 DE/Deutz AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK in Frankfurt), Köln 07:30 DE/Sixt Leasing SE, ausführliches Jahresergebnis, Pullach 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Jahresergebnis, Triest 07:30 FI/Ferratum Oyj, Jahresergebnis, Helsinki 07:45 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose (März) *** 08:00 DE/Verbraucherpreise Februar (endgültig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,6% gg Vj zuvor: -0,8% gg Vm/+1,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj vorläufig: +0,5% gg Vm/+1,7% gg Vj zuvor: -1,0% gg Vm/+1,7% gg Vj 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Jahresergebnis, Lehrte *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:30 DE/Internationale Kartellkonferenz, u.a. Reden von Bundeswirtschaftsminister Altmaier (09:45) und EU-Wettbewerbskommissarin Vestager (10:30), Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturprognose des ifo-Instituts *** 10:00 DE/Audi AG, Jahres-PK, Ingolstadt 11:00 DE/Wacker Neuson SE, BI-PK, München *** 13:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 224.000 zuvor: 223.000 *** 13:30 US/Import- und Exportpreise Februar Importpreise PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: -0,5% gg Vm 13:30 US/General Electric Co, aktualisierter Geschäftsausblick 2019, Boston *** 15:00 US/Neubauverkäufe Januar (ursprünglich 26.2.2019) PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +3,7% gg Vm 17:00 DE/CDU, CSU, SPD, Koalitionsausschuss, Berlin *** 20:00 GB/Unterhaus, Abstimmung über Verschiebung des Brexit- Austrittsdatums, falls das Parlament am Mittwochabend einen No-Deal-Brexit ablehnt, London *** 21:02 US/Oracle Corp, Ergebnis 3Q, Redwood Shores 21:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** - DE/Bundeswirtschaftsministerium, Monatsbericht zur wirtschaftlichen Lage März - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

March 13, 2019 09:56 ET (13:56 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.