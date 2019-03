Mainz (ots) -



Woche 11/19 Donnerstag, 14.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.25 Unsere geheimen Vorfahren - Das Reptil in uns



6.10 Unsere geheimen Vorfahren - Der Affe in uns



6.55 ZDFzeit Rossmann, dm & Co. Der große Drogeriemarkt-Test Deutschland 2017



7.40 ZDFzeit Obi, Hornbach & Co. Der große Baumarkt-Check Deutschland 2018



8.23 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.25 ZDFzeit Die Tricks der Lebensmittelindustrie Backwaren, Fruchtsäfte & Co. Deutschland 2018



9.10 Leschs Kosmos Mahlzeit! Die Macht der Manipulation Deutschland 2015



9.40 Rotes Gold - Die Geheimnisse der Tomatenindustrie Frankreich 2018



10.25 ZDFzeit Nelson Müllers Lebensmittelreport Wie gut sind Bio-Tomaten, Edel-Rindfleisch & Schokolade? Deutschland 2018



( weiterer Ablauf ab 11.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 1.10 Geheimakte Kim Jong Un - Nordkoreas rätselhafter Führer



1.55 Despoten Kim Jong Il - Dynastie des Teufels Großbritannien 2015



2.40 auslandsjournal - die doku Nordkorea zwischen Führerkult und Autoscooter Im Märchenland des jungen Kim Südkorea 2014



3.20 Gold für Kim - Ein Leben für Nordkoreas Führer Deutschland 2018



4.05 Geheimes Nordkorea Die sieben Säulen der Macht



4.50 Mein Besuch in Nordkorea Video-Tagebuch junger Reisender Deutschland 2014







