Das umstrittene Tarifeinheitsgesetz gegen die Zersplitterung von Gewerkschaften könnte erneut das Bundesverfassungsgericht beschäftigen. Der Beamtenbund dbb reichte nach eigenen Angaben am Mittwoch gegen das Ende 2018 nachgebesserte Gesetz zum zweiten Mal Klage in Karlsruhe ein. An der "fatalen Beschneidung tarifautonomer Rechte" habe sich nichts geändert, erklärte dbb-Chef Ulrich Silberbach in Berlin.

Ein Sprecher des Verfassungsgerichts konnte den Eingang der Klage zunächst nicht bestätigen. Das Gesetz legt fest, dass bei konkurrierenden Tarifverträgen in einem Betrieb allein der Abschluss mit der mitgliederstärksten Gewerkschaft gilt. Die frühere Arbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) wollte damit aufreibende Machtkämpfe verhindern.

Die Verfassungsrichter hatten die Neuregelung im Sommer 2017 mit einem umfangreichen Urteil weitgehend bestätigt. Für die Anwendung machten sie aber zahlreiche Vorgaben. Außerdem verpflichteten sie den Gesetzgeber zu der Nachbesserung, damit die auch die Interessen der Minderheitsgewerkschaften gewahrt bleiben.

Auch damals war der Beamtenbund unter den Klägern. Der Bundestag hatte die geforderten Änderungen Ende November im Anhang eines anderen Gesetzes mitbeschlossen. Silberbach sprach von einer "Mini-Korrektur", die die Situation sogar noch verschlechtere./sem/DP/fba

