Unterföhring (ots) - Schwangerschaften, Prügeleien, Helikopter-Eltern: Die Probleme ihrer Schüler halten die vier eigenwilligen Lehrer Franka (alias Nadine Baier), Paula (Claudia Funke), Yasin (Davis Schulz) und Robin (Martin Luding) voll auf Trab. Mit viel Herz und einer großen Portion Humor meistern sie den alltäglichen Wahnsinn an einer Gesamtschule in Frankfurt am Main. Mit zum Teil unkonventionellen Methoden versuchen die Pädagogen aus Leidenschaft, ihre Schützlinge auf die richtige Bahn zu bringen. Gleichzeitig geht es bei den Lehrkräften auch privat drunter und drüber und sie müssen in ihrem eigenen Leben die ein oder andere Baustelle bewältigen. SAT.1 zeigt die neue Serie "Meine Klasse - Voll das Leben" acht Wochen lang ab Montag, 25. März 2019, immer um 17:00 Uhr.



Im Anschluss um 17:30 Uhr startet die neue "Schicksale"-Wochenserie "Fünf Leben". Was passiert, wenn fünf Menschen aufeinandertreffen? Ist der andere der, der er vorgibt zu sein? Hat nicht jeder irgendein Geheimnis, dass ihn prägte? "Fünf Leben" zeigt jede Woche die emotionalsten und rätselhaftesten Geschichten, die das Leben der fünf Menschen für immer verändert haben.



Beide neuen Serien werden von der Constantin Entertainment GmbH produziert.



Der Vorabend in SAT.1 ab 25. März 2019:



17:00 Uhr: Meine Klasse - Voll das Leben 17:30 Uhr: Fünf Leben - die Schicksale Wochenserie 18:00 Uhr: Endlich Feierabend! 19:00 Uhr: Genial daneben - das Quiz



Pressekontakt:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Michael Ulich Kommunikation/PR · Factual & Sports Tel.: +49 (89) 9507-7296 Email: Michael.Ulich@ProSiebenSat1.com



Bildredaktion:



Clarissa Schreiner Telefon +49 (89) 9507-1191 Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2