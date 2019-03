In dieser Rohstoffanalyse präsentieren wir vier Märkte, die interessant aussehen und/oder einige wichtige Preisbewegungen aufzeigten: Öl, Gold, CO2, Weizen. ÖL (OIL) - Die saisonale Analyse deutet darauf hin, dass die Rohöl-Lagerbestände aus den USA ab Ende März fallen könnten- Sollte ein saisonaler Rückgang früher einsetzen, könnte dies ein Signal für einen weiteren moderaten Anstieg der Ölpreise sein- Schwierigkeiten bei der Stromversorgung in Venezuela könnten die Ölproduktion einschränken, obwohl Russland Paraffin zur Verdünnung von Rohöl liefert- Die Produktion in Libyen könnte auf 1,2 Mio. Barrel pro Tag steigen, nachdem das El-Sharara-Ölfeld wieder in Betrieb genommen wurde- Saudi-Arabien deutet auf weitere Produktionskürzungen im April hin, die derzeitigen Grenzen der Produktion könnten bis in die zweite Jahreshälfte verlängert werden- Niedrige Ölproduktion in Mexiko: Das Land könnte erwägen, mehr Öl auf Kosten der Importe aus den USA zu pumpen (ein negativer Faktor für die Preise)- China hat eine massive ...

Den vollständigen Artikel lesen ...