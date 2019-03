Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Volkswagen nach Zahlen auf "Outperform" und einem Kursziel von 201 Euro belassen. Analyst Daniel Schwarz schrieb in einer am Mittwoch vorliegenden Studie, dass neue Produkte auf dem US-Markt sowie Umstrukturierungen den Gewinn je Aktie antreiben könnten. Kurzfristig sieht er zudem in dem angedachten Börsengang der Lkw-Sparte Kurstreiber./hos/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0060 2019-03-13/16:11

ISIN: DE0007664039