Mit dem US-Milliardär Nelson Peltz erhofft sich Aurora Cannabis einen strategischen Berater und lotet mögliche Partnerschaften für den Eintritt in neue Marktsegmente aus. Außerdem wird Peltz Aurora bei einer weltweiten Expansionsstrategie beraten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Die Aktie legte an der New Yorker Börse gut 10 Prozent zu und hat sich über ein wichtiges Widerstandsniveau begeben. Damit könnte die seit Ende 2018 laufende Erholung fortgesetzt werden, an Volatilität wird es bei diesem Wert sicherlich nicht fehlen.

Wochenschlusskurs entscheidend

Kann Aurora Cannabis das Niveau von 8,04 US-Dollar ...

