Zürich (ots) - Die Verhandlungen zur 4,8 Milliarden Dollar teuren

Übernahme des Gentherapie-Unternehmens Spark waren bei Roche Sache

von Konzernchef Severin Schwan. Das zeigen bei der US-Börsenaufsicht

hinterlegte Dokumente.



Die heisse Phase des Ende Februar bekannt gewordenen Rekorddeals

begann am 11. Dezember mit einem persönlichen Treffen mit Spark-Chef

Jeff Marrazzo in Teterboro, New Jersey. Wenige später unterbreitete

Schwan Marrazzo ein erstes Angebot über 70 Dollar pro Aktie, weit

unter den «deutlich über 80 Dollar», die sich Marrazzo und seine

Mitgründerin Katherine A. High als Einstieg vorgestellt hatten. Doch

Basel blieb hart. Das änderte sich, als Spark auf weitere mögliche

Interessenten zuging und damit einen Bieterwettbewerb entfachte, bei

dem Roche und ein weiteres Unternehmen den Preis hochtrieben. Zum

Showdown kam es am 22. Februar, als Roche auf 114,5 Dollar pro Aktie

ging und damit die Offerte der Konkurrenz um 9,5 Dollar oder knapp

400 Millionen Dollar überbot - ein Hinweis, dass man bei Roche auf

Nummer sicher gehen wollte. Roche war zuvor, anders als Novartis, bei

Gentherapie kaum präsent.



Die sicheren Gewinner des Deals sind die beiden Spark-Gründer.

Jeff Marrazzo löst 34,6 Millionen Dollar, Katherine A. High kommt auf

24,6 Millionen. Insgesamt gehen 69,0 Millionen Dollar an das

Spark-Management.



