Die LfA Förderbank Bayern hat dem bayerischen Handwerk 2018 rund 275 Millionen Euro an Förderkrediten zugesagt. Das ist ein Zuwachs von knapp 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Mittel gingen an rund 950 kleine und mittlere Betriebe, die so Investitionen von rund 430 Millionen Euro finanzieren konnten.



"Das Handwerk ist ein wichtiger Motor der bayerischen Wirtschaft. Um die Betriebe bei nötigen Investitionen in eine erfolgreiche Zukunft zu unterstützen, stellt die LfA umfassende und flexible Förderangebote zur Verfügung. Dadurch konnten allein im letzten Jahr 830 neue Arbeitsplätze geschaffen werden, über 18.600 wurden gesichert. Wir tun alles, um diesem wichtigen Bereich unserer Wirtschaft den Stellenwert zu verschaffen, den er verdient", so Bayerns Wirtschaftsminister und LfA-Verwaltungsratsvorsitzender Hubert Aiwanger.



Hans Peter Göttler, Mitglied des Vorstands der LfA, ergänzt: "Das Förderangebot der LfA ist beim bayerischen Handwerk sehr gefragt. Ein Schwerpunkt lag im vergangenen Jahr auf Investitionen in neue Gebäude und Maschinen. Darüber hinaus verzeichneten wir deutliche Zuwächse bei der Nachfrage nach unseren Angeboten für gewerbliche Umwelt- und Energiemaßnahmen. Diese Investitionen kommen sowohl der Umwelt als auch den Betrieben zugute, die durch einen geringeren Energieverbrauch und unsere Tilgungszuschüsse dauerhaft Geld sparen."



Der Präsident des Bayerischen Handwerkstages (BHT), Franz Xaver Peteranderl, erläutert: "Die bayerischen Handwerksbetriebe zeichnen sich durch hohe Anpassungsfähigkeit und Innovationskraft aus. Zur Finanzierung der Investitionen in ihre Wettbewerbsfähigkeit ist die LfA zusammen mit den Hausbanken ein attraktiver, verlässlicher und langfristiger Finanzierungspartner."



Interessierte Handwerker berät die LfA zu den vielfältigen Fördermöglichkeiten noch bis 17. März auf der Internationalen Handwerksmesse (IHM) in München.



Die LfA stiftet bereits zum 13. Mal die Preise für junges Kunsthandwerk des Bayerischen Kunstgewerbevereins (BKV-Preis). Die Preise werden am 16. März (14 Uhr) durch LfA-Vorstandsmitglied Hans Peter Göttler auf der IHM überreicht.



Die LfA ist seit 1951 die staatliche Spezialbank zur Förderung des Mittelstands in Bayern. Die Förderkredite werden grundsätzlich bei den Hausbanken der Unternehmen beantragt und über diese ausgereicht. Um den Wirtschaftsstandort Bayern zu stärken, unterstützt die LfA auch Infrastrukturvorhaben.



Informationen zu den Finanzierungsmöglichkeiten bietet die LfA-Förderberatung: Telefon 0800 / 21 24 24 0 (kostenfrei), www.lfa.de



