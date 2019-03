DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL liegt mit starkem Geschäftsjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs DGAP-News: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen / Schlagwort(e): Jahresergebnis DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen: DATA MODUL liegt mit starkem Geschäftsjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs 13.03.2019 / 17:47 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. DATA MODUL liegt mit starkem Geschäftsjahr 2018 weiter auf Wachstumskurs - Auftragseingang erreicht mit 253,8 Mio. Euro (+9,4%) einen Höchstwert - Umsatz entwickelt sich mit einem Plus von 10,6% auf 241,4 Mio. Euro - EBIT steigert sich auf 20,8 Mio. Euro (+30,7%) München, 13. März 2019 - DATA MODUL konnte den Wachstumskurs weiter fortsetzen und schloss das Geschäftsjahr 2018 mit starken Kennzahlen über dem Vorjahresniveau ab. Die konsequente Fortführung des Strategieprogramms ermöglichte ein weiteres Umsatzwachstum bei gleichzeitig steigenden Ergebnissen und setzt ein deutliches Zeichen für die Zukunftsfähigkeit der Unternehmensgruppe. Im vierten Quartal erzielte die DATA MODUL einen Umsatz von 59,4 Mio Euro (i.Vj. 53,7 Mio Euro), dies entspricht einer Steigerung von 10,6%. Der Konzernumsatz legte dem guten Schlussquartalswert folgend für das Gesamtjahr 2018 um 10,6% auf 241,4 Mio Euro (i.Vj. 218,3 Mio Euro) zu. Die internationale Ausrichtung der DATA MODUL spiegelte sich wider in der konstant hohen Exportquote von 49,1% (i.Vj. 49,9%). Das EBIT des Konzerns erreichte mit einem starken vierten Quartal von 5,8 Mio Euro (i.Vj. 3,5 Mio Euro) einen Gesamtwert für das Geschäftsjahr von 20,8 Mio Euro (i.Vj. 15,9 Mio Euro) und damit eine EBIT-Rendite von 8,6% (i.Vj. 7,3%). Der Auftragseingang von 253,8 Mio Euro (i.Vj. 232,0 Mio Euro) mit einem Book-to-Bill Verhältnis von 1,05 sowie der hohe Auftragsbestand von 122,0 Mio Euro (i.Vj. 108,8 Mio Euro) zum Stichtag erreichten mit einem Plus von 9,4% bzw. 12,1% einen neuen Höchstwert. Konzernkennzahlen In TEUR 2018 2017 Veränderung Umsatz 241.417 218.256 10,6% Auftragseingang 253.836 232.036 9,4% Auftragsbestand 122.034 108.849 12,1% EBIT 20.801 15.913 30,7% EBIT-Rendite 8,6% 7,3% 17,8% Jahresüberschuss 14.277 10.623 34,4% Ergebnis pro Aktie (in EUR) 4,05 3,01 34,6% Investitionen 5.638 4.427 27,4% Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 445 403 10,4% Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung vor, für das Geschäftsjahr 2018 eine Dividende von EUR 2,00 auszuschütten. Ausblick Die erfreuliche Geschäftsentwicklung soll sich auch im weiteren Verlauf fortsetzen, die Rahmenbedingungen für weiteres Wachstum werden geschaffen durch die konsequente Umsetzung strategischer Ziele und Investitionen in die Zukunft. Mit dem neuen Strategieprogramm "Touch Tomorrow 2023" soll die globale Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit erhöht sowie die ausländischen Standorte weiter entwickelt werden. Der Vorstand erwartet für DATA MODUL aufgrund des anhaltenden positiven Geschäftsverlaufes und des überwiegend positiven konjunkturellen Umfelds ein gutes Geschäftsjahr 2019. 13.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: DATA MODUL Aktiengesellschaft Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen Landsberger Straße 322 80687 München Deutschland Telefon: +49 (0) 89 56017-105 Fax: +49 (0) 89 56017-102 E-Mail: investor-relations@data-modul.com Internet: www.data-modul.com ISIN: DE0005498901 WKN: 549890 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 787295 13.03.2019 ISIN DE0005498901 AXC0280 2019-03-13/17:48