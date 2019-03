Meldung gemäß SIX Adhoc Publizität Art. 53 KR



Hochdorf (pta023/13.03.2019/17:45) - Der Verwaltungsrat der HOCHDORF-Gruppe schlägt der Generalversammlung vom 12. April 2019 fünf bisherige Mitglieder zur Wiederwahl für eine einjährige Amtsperiode vor: Dr. Daniel Suter (Verwaltungsratspräsident), Dr. Walter Locher, Michiel de Ruiter, Ulrike Sailer und Niklaus Sauter. Die bisherigen Verwaltungsräte Dr. Anton von Weissenfluh (Vize-Präsident) und Prof. Dr. med. Holger Till verzichten auf eine Wiederwahl. Als Ersatz empfiehlt der Verwaltungsrat die Zuwahl von Hans-Peter Hess und Jörg Riboni.



Der Verwaltungsrat der HOCHDORF-Gruppe will den Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung mit kompetenten, fachlich ausgewiesenen Persönlichkeiten besetzen. Diese Personen müssen einen Beitrag an die nachhaltige Unternehmensentwicklung und die Steigerung des Gewinnes erbringen können und einzig im Gesamtinteresse des Unternehmens handeln. Bei einer Übervertretung einer Aktionärsgruppe besteht das Risiko einer strategischen Ausrichtung, welche nicht den langfristigen Unternehmensinteressen dient, sondern den Partikularinteressen der Aktionärsgruppe. Es ist daher wichtig, dass die Mitglieder von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung unabhängig sind von einzelnen Aktionären oder Aktionärsgruppen.



Dem Verwaltungsrat geht es um die langfristige Sicherung des Unternehmens HOCHDORF, um die Zufriedenheit der Aktionäre und Kunden sowie um das Wohl der Mitarbeitenden.



Wahlempfehlungen für Verwaltungsrat Der Verwaltungsrat empfiehlt die Wiederwahl von Dr. Daniel Suter (Verwaltungsrat seit 2016), Dr. Walter Locher (Verwaltungsrat seit 2014), Michiel de Ruiter (Verwaltungsrat seit 2016), Ulrike Sailer (Verwaltungsrätin seit 2017) und Niklaus Sauter (Verwaltungsrat seit 2014).



Der bisherige Vize-Präsident des Verwaltungsrats, Dr. Anton von Weissenfluh (Mitglied seit 2005), verzichtet auf eine Wiederwahl. Ebenso steht Prof. Dr. med. Holger Till (Mitglied seit 2014) nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung.



Der Verwaltungsrat empfiehlt zwei Persönlichkeiten zur Wahl als neue Mitglieder: Hans-Peter Hess (1966, Schweizer Staatsbürger, selbständiger Unternehmer, wohnhaft in Walchwil) und Jörg Riboni (1957, Schweizer Staatsbürger, CFO Emmi-Gruppe bis April 2019, wohnhaft in Steinhausen).



Die Aktionärin ZMP Invest AG beantragt die Zuwahl von Markus Bühlmann, Bernhard Merki und Jörg Riboni als Mitglieder des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2020. Der Verwaltungsrat beantragt Ablehnung der Wahlen von Markus Bühlmann und Bernhard Merki.



Die Aktionärsgruppe Weiss/Maurer beantragt die Zuwahl von Markus Kalberer als Mitglied des Verwaltungsrates bis und mit zur Generalversammlung 2020. Der Verwaltungsrat beantragt Ablehnung der Wahl.



Wahlempfehlungen für Präsidium des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt Dr. Daniel Suter als Präsident des Verwaltungsrates zu bestätigen, bis und mit zur Generalversammlung 2020 (vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates).



Die Aktionärin ZMP Invest AG beantragt, vorbehältlich seiner Wahl zum Mitglied des Verwaltungsrates, Bernhard Merki als Präsident des Verwaltungsrates zu wählen. Der Verwaltungsrat beantragt Ablehnung der Wahl.



Wahlempfehlungen für Personal- und Vergütungsausschuss des Verwaltungsrates Der Verwaltungsrat beantragt die Wahl von Dr. Walter Locher, Jörg Riboni und Niklaus Sauter als Mitglieder in den Personal- und Vergütungsausschuss (vorbehältlich ihrer Wahlen in den Verwaltungsrat).



Die Aktionärin ZMP Invest AG beantragt die Wahlen von Bernhard Merki und Jörg Riboni als Mitglieder in den Personal- und Vergütungsausschuss. Der Verwaltungsrat beantragt Ablehnung der Wahl von Bernhard Merki.



(Ende)



