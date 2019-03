Medienmitteilung

We Energies erweitert Zähler-Rollout und Servicevertrag mit Landis+Gyr

Energieversorger erhöht Rollout um 500'000 intelligente Zähler und erweitert Servicevertrag

ATLANTA, USA. - 13. März 2019 - Landis+Gyr (LAND.SW) und We Energies, eine Tochtergesellschaft der WEC Energy Group, haben eine Vereinbarung über eine Erweiterung des Zähler-Rollout und des bestehenden Servicevertrages für den Betrieb von AMI-Systemen unterzeichnet.

Im Rahmen des bereits bestehenden Rollouts von Advanced Metering-Infrastruktur (AMI) plant We Energies fortschrittliche Zählerlösungen bei zusätzlich 508'000 Stromkunden zu installieren und gleichzeitig Gridstream Connect Netzwerkkomponenten zur Unterstützung dieses erweiterten Rollouts einzusetzen. Diese Vereinbarung ist einer von zwei neuen Verträgen, auf die Landis+Gyr beim Capital Markets Day im Januar 2019 Bezug nahm.

«We Energies zeigt, welchen Wert intelligente Zählerlösungen für Mitarbeiter und Kunden erbringen. Die Erweiterung des bestehenden Smart-Grid-Programms wird dem Energieversorger helfen, seine Dienstleistungen weiter zu verbessern sowie die Qualität und Versorgungssicherheit nochmals zu erhöhen», sagte Eric Seiter, Vice President und Verantwortlicher für diese Vertriebsregion von Landis+Gyr.

Im Rahmen eines früheren Auftrags hatte Landis+Gyr für rund die Hälfte der Stromkunden von We Energies bereits Gridstream AMI-Lösungen ausgerollt. Auch betreibt Landis+Gyr seit 2001 We Energies' Advanced Metering Netzwerk und dessen Zählerdatenmanagementsystem (MDMS). Im Vorjahr konnte Landis+Gyr bereits einen Auftrag von We Energies Schwestergesellschaft Wisconsin Public Service für deren Zähler-Rollout bei 800'000 Strom- und Gaskunden gewinnen.

Über We Energies

We Energies betreut in Wisconsin mehr als 1.1 Millionen Strom- und 1.1 Millionen Erdgaskunden. We Energies ist der Handelsname von Wisconsin Electric Power Co. und Wisconsin Gas LLC, zwei Versorgungsunternehmen der WEC Energy Group Inc. (NYSE: WEC). Mehr Informationen zu We Energies unterwe-energies.com (http://www.we-energies.com/) und zu WEC Energy Group unterwecenergygroup.com (https://www.wecenergygroup.com/).

Über Landis+Gyr

Landis+Gyr ist der weltweit führende Anbieter von integrierten Energiemanagement-Lösungen für die Energiewirtschaft. Mit dem breitesten Portfolio an Produkten und Dienstleistungen für die komplexen Herausforderungen von Energieversorgern bietet Landis+Gyr umfassende Lösungen als Fundament für intelligente Stromnetze.Dazu gehören Smart-Metering-Lösungen, Sensoren und Automatisierungstechnik für das Verteilnetz, Laststeuerung sowie Lösungen für Analyse und Energiespeicherung. Landis+Gyr operiert in über 30 Ländern verteilt auf fünf Kontinenten.Das Unternehmen erzielt einen Umsatz von ca. USD 1.7 Milliarden und beschäftigt rund 6'000 Mitarbeitende, deren Ziel es ist, zu einer besseren und damit nachhaltigeren Nutzung von Energie beizutragen.Weitere Informationen unterwww.landisgyr.com (http://www.landisgyr.com/).

Kontakt

Dan Jacobson | Regional Contact North America

Senior Marketing Communications Manager

Dan.Jacobson@landisgyr.com

218-562-5195

