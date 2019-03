Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Mittwoch im Fahrwasser anziehender Kurse an der Wall Street klar in die Gewinnzone hochgekämpft. Besser als erwartete US-Konjunkturzahlen liessen die Anleger nach Aktien greifen, sagten Händler. Die US-Industrie holte im Januar überraschend mehr Aufträge als erwartet herein und die Produzentenpreise entwickelten sich nur moderat, was laut Händlern gegen steigende Zinserwartungen sprach.

Das Geschäft war laut Händlern von Vorsicht geprägt. Nach wie vor stand die Gestaltung des Brexit im Mittelpunkt. Dies liess die Investoren weniger risikofreudig agieren. Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten nun am Mittwochabend über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen. Würde ein solcher "No-Deal-Brexit" den Erwartungen entsprechend abgelehnt, käme es am Donnerstag zu einer Abstimmung über eine Verschiebung des Brexits. "All dies lässt darauf schliessen, dass ein 'weicher Brexit" weiterhin die wahrscheinlichste Option bleibt", schrieb Thomas Gitzel, Chefökonom der VP Bank.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss um 0,60 Prozent höher auf 9'387,43 Punkten. Der breite Swiss Performance Index (SPI) stieg um 0,56 Prozent auf 11'115,77 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,60 Prozent auf 1'447,05 Punkte. Von den 30 SLI-Titeln notierten 28 höher und nur AMS und Schindler waren schwächer.

Den ...

