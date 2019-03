IRW-PRESS: U.S. Gold Corp.: U.S. Gold Corp. schliesst weitere geochemische Untersuchungen auf Keystone Projekt im Cortez Gold Trend in Nevada ab

Umfassende geochemische Oberflächenuntersuchungen, kombiniert mit vorheriger und zusätzlicher Geophysik, und Scout-Bohrungen identifizieren mehrere neue Zielmöglichkeiten und liefern zusätzliche Definitionen für zuvor identifizierte Zielmöglichkeiten.

ELKO, NV, 13. März 2019 - U.S. Gold Corp. (NASDAQ: USAU - https://www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298829), ein Gold-Explorations- und Entwicklungsunternehmen, gibt heute den Abschluss und die Zusammenstellung zusätzlicher bezirksweiter geochemischer Untersuchungen zum Keystone-Projekt bekannt. Die detaillierte geologische Kartierung wurde ebenfalls mit potenziell signifikanten neuen Auswirkungen auf die Charakteristik des Lagerstättenziels vom Typ Carlin ergänzt. Die geochemischen Daten, kombiniert mit früheren geophysikalischen Untersuchungen und anderen geophysikalischen Untersuchungen sowie Scout-Bohrprogrammen, haben bisher die notwendigen Informationen geliefert, um standortspezifische Entdeckungsmöglichkeiten im Jahr 2019 zu identifizieren und zu nutzen. Einige dieser Zielmöglichkeiten waren für Bohrungen im Jahr 2018 logistisch nicht zugänglich, da der EA/POO (Plan of Operations) Ende 2018 die Genehmigung erlaubte und der wetterbedingte Zugang für Bohrungen zurückging.

Zu den Highlights dieser geochemischen Untersuchungen gehören:

- U.S. Gold Corp. hat die flächendeckenden geochemischen Stichprobenerhebungen im 20 Quadratkilometer großen Projektgebiet des Keystone Distrikts erheblich erweitert. Die Probendatenbank umfasst nun 7.372 Bodenproben, 3.414 Gesteinsproben, 666 Feinschichtstromproben und 661 geänderte Strom-Kopfsteinproben.

- Der primäre Zweck der vielfältigen geochemischen Untersuchungen im Jahr 2018 bestand darin, bestehende Anomalien zu verfolgen und frühere geochemische Untersuchungen genauer zu definieren, um standortspezifische Goldziele zu identifizieren und zu definieren, die 2019 gebohrt werden sollen.

- Die hochanomalen geochemischen Niveaus und die weite Verbreitung der gesuchten Metalle, insbesondere Gold, zusammen mit den zugehörigen Pfadfindermetallen, zeigen deutlich das Vorhandensein eines sehr großen, robusten, goldhaltigen, gebietsweiten, multimetallischen hydrothermalen Systems in Keystone.

- Alle Zeitdaten des Alters-/Goldsystems deuten darauf hin, dass das hydrothermale Keystone-System früh tertiären Ursprungs ist und denen ähnelt, die die wichtigsten Goldlagerstätten vom Carlin-Typ in Nevada beherbergen. Insbesondere die Altersdatierung der illitischen Veränderung von Andesitdeichen und -schwellen, die mit zusammenbrechenden Brekzien in Keystone verbunden sind (Gabriel Aliaga, 2018 University of NV Master's Thesis), hat Daten von 35,71 +/- 0,12 Milliarden Jahre und 35,54 +/- 0,06 Milliarden Jahre, die im Alter mit mineralisationsbezogenen Altersdaten von 35,70 +/- 0,14 Milliarden JAhre bis 35,31 +/- 0,37 Milliarden Jahre aus der Goldlagerstätte Cortez Hills nordwestlich von Keystone sehr vergleichbar sind (ref. Arbonies, DG, Creel, KD und Jackson, ML, 2010, Geol. Gesellschaft der NV Symp. Vol., S.457).

Bis zu diesem Zeitpunkt galten die meisten Bohrungen auf dem Keystone-Projekt als "Scout-Bohrungen", die durchgeführt wurden, um: 1) kritische Informationen über die Eigenschaften des Wirtgesteins zu erhalten, 2) Standorte bestimmter Wirtshorizonte innerhalb des etwa 3.000 Fuß dicken zukünftigen Wirtsgesteinspakets und 3) Merkmale der Carlin-Goldlagerstätte und auch um umfassende wichtige Informationen über das Goldsystem zu erhalten. Scout-Bohrergebnisse haben gezeigt, dass die Größe des Goldsystems und die gesamte Metallverteilung viel größer ist als ursprünglich geplant.

Ende 2016 bis zum größten Teil des Jahres 2018 war die Bohrung auf den Zugang beschränkt, der durch fünf einzelne 5-Morgen-NOIs (Notices of Intent) ermöglicht wurde. Diese Begrenzung der räumlichen Störungen erlaubte den Zugriff auf viele der Ziele, die sich durch laufende Zielsynthetisierungen entwickelt hatten, die durch das Zusammenführen aller verschiedenen Datensätze erreicht wurden. Trotz dieser Einschränkung des vorherigen Bohrzugangs haben sich aus den ersten, bisher durchgeführten, recht weitreichenden Scout-Lochbohrprogrammen erhebliche Fortschritte im Erkundungsverständnis ergeben.

Die aktuellen geochemischen Daten können unter folgendem Link abgerufen und eingesehen werden: http://usgoldcorp.gold/keystone-geochem-march-2019.pdf

Sechzehn einzelne Bezirks-weite Karten werden bereitgestellt; diese Karten zeigen einzeln die acht Elemente von Gold, Silber, Arsen, Antimon, Quecksilber, Kupfer, Molybdän und Zink. Die Feinschichtstrom- und Bodenprobendaten werden auf einer Karte kombiniert, die veränderten Kopf- und Gesteinsproben auf der anderen für jedes Element. Vor allen neuen Boden- und Feinsedimentstromproben wurden detaillierte Orientierungsuntersuchungen durchgeführt, um einen optimalen repräsentativen Anteil zu bestimmen, um den Einfluss einer offensichtlichen, windgetriebenen Materialverdünnung zu minimieren.

Bureau Veritas Minerals (BV Labs) in Reno, Nevada) wurde für die Analyse aller neuen Daten verwendet. Historische Boden- und Gesteinsdaten wurden sorgfältig überprüft und größtenteils akzeptiert und in die Karten aufgenommen.

Dave Mathewson, Vice President of Exploration bei U.S. Gold Corp., erklärt: "Die geochemischen Daten, die wir auf Keystone gesammelt haben, zeigen, dass wir es möglicherweise mit einem sehr großen und komplexen Carlin-Lagerstättensystem zu tun haben. Die geologischen und geochemischen Gesamtebenen und die Ausprägungen der Metalloberflächen, einschließlich Gold, sind mit den meisten anderen großen Carlin-Lagerstättengoldsystemen in Nevada sehr vergleichbar. Zu diesem Zeitpunkt befinden wir uns in einer wichtigen und entscheidenden Phase des Keystone Explorationsprogramms. Wir sind nun besser in der Lage, standortspezifische, bohrlochbezogene Zielmöglichkeiten innerhalb der bisher eher breiten Zielgebiete, die wir zuvor identifiziert haben, zu finden und zu qualifizieren. Mit der flächendeckenden EA/POO, die Ende 2018 eingeführt wurde, können wir nun überall im Keystone District effektiv bohren."

"Bis heute sind wir auf Carlin-Lagerstättenveränderungen und geochemische Ausdrücke gestoßen, mit lokalem wirtschaftlichem Goldgehalt in vielen der von uns gebohrten Löcher, aber wir suchen weiterhin nach den äußerst wichtigen hochgradigen Goldzonen und -dicken, die potenzielle wirtschaftliche Lagerstätten innerhalb dieses breiten Carlin-artigen Goldsystems umfassen. Die zentralen und hochwertigen Abschnitte der Carlin-Goldlagerstätten sind in der Regel eher seitlich klein, steil abfallend und eng begrenzt, proximal zu den Feederstrukturen. Wir erkannten früh, dass wir an einem großen, robusten Goldsystem vom Carlin-Typ arbeiteten, aber wir hatten nicht alle Grundstücksflächen, die wir jetzt haben, und darüber hinaus gab es sehr große Lücken in vielen der historischen Daten, mit denen wir begannen. Alle bisherigen Bohrungen haben jedoch ermutigende Ergebnisse erbracht. Die hervorragenden Wirteigenschaften der Kambrium-Kommusformation, des Devonian Horse Canyon und Wenban Carbonats sowie der Kalksteinformationen des unteren Devonian und Silurian Roberts Mountains bei Keystone haben sich inzwischen etabliert. Große Körper von auflösungsbedingten Kollaps-Brekzien mit zugehörigen und hydrothermalen Veränderungsstilen, einschließlich Verkieselung, Argillierung und Sulfidierung; mehrere Arten und Stile von systembezogenen Deichen und Schwellen; und lokale, sehr starke Pfadfinderelemente, einschließlich des Vorhandenseins von lokal reichlich vorhandenem Arsenopyrit, Realgar und Orgiment, und viele Pfadfindermetalle wurden bei der Erkundungsbohrung gefunden. Unser Explorationsbohrprogramm 2019 wird mit abgestimmten, iterativen standortspezifischen Bohrungen beginnen, sobald die Zugangsbedingungen es zulassen."

Edward Karr, President und CEO von U.S. Gold Corp., erklärte: "Wir sind mit den bisherigen Explorationsergebnissen von Keystone sehr zufrieden. Die Exploration ist ein fortlaufender Prozess, und unser gesamtes technisches Team war an einem sehr systematischen Ansatz beteiligt. Dies ist das erste Mal in der Geschichte des Bezirks Keystone, dass ein Unternehmen eine so große Landposition kontrolliert und einen methodischen, datengesteuerten Explorationsprozess anwendet. Wir planen, den Markt über unsere Explorationspläne 2019 auf dem Laufenden zu halten, sobald sich spezifische Bohrziele herausbilden."

Über U.S. Gold Corp.

U.S. Gold Corp. ist ein börsennotiertes, auf die USA fokussiertes Goldexplorations- und Entwicklungsunternehmen. U.S. Gold Corp. verfügt über ein Portfolio von Entwicklungs- und Explorationsgrundstücken. Copper King befindet sich im Südosten von Wyoming und verfügt über einen technischen Bericht zur vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung (PEA), der von Mine Development Associates erstellt wurde. Keystone ist ein Explorationsobjekt im Cortez Trend in Nevada. Weitere Informationen über U.S. Gold Corp. finden Sie unter www.usgoldcorp.gold .

Zukunfts- und Warnhinweise

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung und alle anderen Aussagen, die keine historischen Fakten sind, erfolgen im Rahmen der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen beinhalten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse in zukünftigen Perioden wesentlich von diesen Aussagen abweichen. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von denjenigen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen angegeben sind. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem Risiken, die sich aus der Genauigkeit der Zusammenstellung der landesweiten geochemischen Erhebungen über das Keystone-Projekt, den Erwartungen an eine Goldlagerstätte vom Typ Carlin, Plänen für weitere Explorationen ergeben, unabhängig davon, ob die U.S. Gold Corp. in der Lage sein wird, Kapital für die Fertigstellung geplanter Explorationsprogramme aufzubringen oder nicht, den vorherrschenden Marktbedingungen und den Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen oder politischen Bedingungen in den Vereinigten Staaten oder weltweit. Eine Liste und Beschreibung dieser und anderer Risikofaktoren finden Sie im jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, in den Quartalsberichten auf Formular 10-Q und in den aktuellen Berichten auf Formular 8-K, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurden und unter www.sec.gov. eingesehen werden können. Wir geben keine Zusicherung oder Garantie, dass die hierin enthaltenen Informationen vollständig und korrekt sind, und wir sind nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen Informationen zu korrigieren oder zu aktualisieren.

