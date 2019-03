Der starke Rückgang der wichtigsten asiatischen Aktienindizes am Mittwoch belastete die risikoreicheren Währungen wie den Kiwi und zwang den NZD/USD in die Knie, nachdem er die letzten drei Tage im Plus geschlossen hatte. Nach einem Rückgang auf ein Tagestief von 0,6830 Dollar verzeichnete das Paar in der New Yorker Sitzung eine leichte Erholung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...