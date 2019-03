Nach zwei Abstürzen müssen die meisten 737-MAX-Maschinen von Boeing am Boden bleiben. Fluglinien fürchten hohe Einnahmeausfälle - und fordern Schadenersatz. Den zu bekommen, dürfte aber schwerer werden als gedacht.

Auf seinen wichtigsten Flugzeuglieferanten ist Björn Kjos derzeit nicht gut zu sprechen. Weil am vergangenen Sonntag die zweite Maschine vom Typ Boeing 737 MAX innerhalb von fünf Monaten abstürzte, musste der Chef und Mitinhaber des skandinavischen Billigfliegers Norwegian seit gestern auf Anweisung der europäischen Luftaufsichtsbehörde EASA seine 18 Maschinen dieses Modells stilllegen. "Wir erwarten jetzt, dass Boeing die Rechnung übernimmt", ließ der Manager nun einen Sprecher fordern. Ähnliche Ansprüche erhoffen sich auch rund ein Dutzend anderer Linien, die ihre Maschinen am Boden lassen müssen, weil auch Aufsichtsbehörden in China, Singapur oder Australien ein Start und Landevorbot für die Maschine verhängt haben.

Die Ansprüche summieren sich rasch. Laut einer Schätzung des New Yorker Wertpapierhauses Bernstein könnten die Mehrkosten etwa bei Norwegian bei bis zu 800.000 Euro pro Tag und Flugzeug liegen. Das wären dann bis zu 100 Millionen Euro pro Woche allein ei Norwegian. Schließlich befördert jeder Jet bis zu 1000 Passagiere pro Tag. Und wenn die nicht starten können, muss die Airline Ersatzflüge, Verpflegung oder Hotelübernachtungen, sowie auch Verspätungs-Entschädigungen von jeweils bis zu 600 Euro bezahlen. Weil bislang gut 120 Maschinen am Boden sind, kämen damit schnell Milliarden zusammen.

Doch allzu große Hoffnungen sollte sich die Fluglinien nicht machen. Denn sie könnten auf ihren Kosten größtenteils oder auch ganz sitzen bleiben.

Das wird Boeing Chef Dennis Muilenberg erleichtern. Zwar wird Boeing für die Opfer besonders des ersten Absturzes im Oktober wahrscheinlich diskret Schadensersatz von bis zu einer Million Dollar pro Opfer leisten. Dazu kommt ein beträchtlicher Imageschaden. Doch wie groß der ist, bleibt abzuwarten. Zwar lassen die vielen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...