Die Schaeffler Aktie hat sich letzte Woche knapp von einem Allzeit-Tief gerettet und scheint sich nicht mehr nach unten zu bewegen. Der Ausbruch aus dem Seitwärtstrend ist schwer und könnte in die ungewollte Richtung passieren. Der MACD bewegt sich nach unten und gibt ein Verkaufssignal von sich. Ebenso sind die SMAs nach unten gerichtet und geben keine Signale von sich. Der RSI bewegt sich seit Anfang 2019 nur in der neutralen Zone und zeigt keinen baldigen Eintritt in eine Extremzone an.

4-Stunden-Aussicht!

Im ... (Maximilian Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...