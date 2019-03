Hybride Lösung, die für nahtlose, ununterbrochene Konnektivität zwischen Satellit und Radiofrequenz sorgt, zieht die Aufmerksamkeit der Branche bei einer Präsentation von ununterbrochenem mobilem Zugriff durch Kymeta auf sich

Kymeta - das Kommunikationsunternehmen, das Strukturen für Konnektivität für alles und überall realisiert stellte während des Mobile World Congress in Barcelona vom 26. bis 28. Februar mehr als 50 Branchenexperten seine hybride Konnektivitätsplattform aus einer Hand vor.

Kymeta veranstaltete während der gesamten Messe 30 Live-Demonstrationen in seinem voll funktionsfähigen mobilen Satelliten-Zellfahrzeug und lieferte die Lösung, die die Branche gefordert hat. Vertriebspartner, Kunden, Medien und andere Teilnehmer fuhren durch die Stadt Barcelona und konnten beobachten, wie das Netzwerk sofort zwischen satelliten- und radiofrequenzgestütztem Service wechselt.

Streaming-Anwendungen wie Musik von Amazon Alexa und der Live-Videostream vom Mobile World Congress liefen bei jeder Fahrt ständig. Die einzigartige Lösung von Kymeta, für die sowohl satelliten- als auch radiofrequenzgestützte Netzwerke genutzt werden, ermöglichte es allen Streamingdiensten, ohne wahrnehmbare Unterbrechung zu funktionieren.

"Die Teilnehmer waren von unserer Technologie beeindruckt und beobachteten begeistert, wie der Livestream auch beim Wechsel zwischen Satellit und Radiofrequenz ohne Drop-in-Konnektivität konstant weiterlief", sagte Tom Freeman, Senior Vice President für Land Mobile bei Kymeta. "Diese echte, marktbezogene Lösung ist nicht einfach nur ein Konzept, sondern ein Meilenstein für die mobile Konnektivität."

In dem Fahrzeug, das vom Kymeta-Partner Excelerate Group integriert wurde, waren eine softwaredefinierte kabellose WAN-Lösung von Cradlepoint, LTE-Dienste von Cubic Telecom, Satellitenfunktionen vom Intelsat-Satellitennetzwerk, Satellitenkonnektivität vom Kymeta u7-Terminal sowie ein iDirect-Modem installiert. So wurde eine vollständige Konnektivitätslösung möglich. Die Teilnehmer konnten den reibungslosen Wechsel von der Radiofrequenz- zur Satellitentechnologie in Echtzeit über eine von Kymeta entwickelte Anwendung beobachten, über die man sehen konnte, mit welchem Netzwerk die Nutzer in jedem beliebigen Augenblick verbunden waren. Branchenführende Akteure wie Schnelleinsatzkräfte, Fachleute für vernetzte Fahrzeuge, Fahrzeughersteller, Investoren, Analysten und andere konnten ununterbrochene mobile Konnektivität aus erster Hand erleben.

"Kymeta vereinfacht die Art und Weise, wie Daten erfasst, genutzt und weitergegeben werden. Damit ändern sich die Optionen für die berufliche Kommunikation unterwegs und an schwierigeren Standorten", sagte Benjamin Posthuma, Connecitivity Solutions Manager bei Kymeta. "Digitale Technologien verändern unser Alltagsleben ständig, und die Lösung von Kymeta trägt zur Überwindung der Konnektivitätsprobleme bei, die sich verschiedenen Branchen stellen."

Die hybride Lösung für Satelliten- und Radiofrequenzverbindungen von Kymeta wird heute beim Erheben von Daten und anderen Statistiken zur Verbesserung des peruanischen Verkehrswesens genutzt, um Menschen in schwer erreichbaren Gegenden im ganzen Land miteinander zu verbinden. Damit wird der Grundstein für eine Vielzahl von Industrieanwendungen für die allgegenwärtige mobile Konnektivitätsplattform von Kymeta gelegt, darunter kommerzielle Landwirtschaft, Flottenmanagement, öffentlicher Verkehr und wichtiger Zugang für Schnelleinsatzkräfte. Mehr Informationen über das Projekt in Peru finden Sie hier.

