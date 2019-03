Die Aktie von Steinhoff hat in den vergangenen Wochen eine deutlich höhere Stabilität errungen. Der Wert hat am Mittwoch indes einen Abschlag von gut 3 % hinnehmen müssen. Dabei sind die wichtigsten Kursgrenzen im charttechnischen Bild noch nicht verletzt worden. Insofern hat der Wert derzeit noch immer beste Chancen, sich zumindest kurzfristig wieder in den Hausse-Modus zu schieben. Derzeit ist der Wert noch vergleichsweise neutral.

Die entscheidende Range, bei der noch kein Ausbruch nach ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...