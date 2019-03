Die Commerzbank konnte am Mittwoch einen kleinen Aufschlag erzielen. Dabei ist die Aktie jedoch - wesentlich entscheidender - über die Marke von 7 Euro hinausgeklettert. Dies wiederum impliziert eine Chance auf steigende Notierungen, insofern damit starke Unterstützungen aufgebaut wurden - 7 Euro sind nun wiederholt erobert worden, so die Hinweise der Chartanalysten. Kursziel sind demnach allerdings zumindest 8 Euro, da sich hier weitere Hürden für das Unternehmen befinden. Formal wäre in Höhe ... (Frank Holbaum)

