BCW (Burson Cohn Wolfe) gab heute bekannt, dass es im Rahmen des Artificial Intelligence Excellence Awards-Programms der Business Intelligence Group ausgezeichnet wurde. BCW erhielt den Preis für seine Arbeit für Boehringer Ingelheim, in deren Rahmen der erste von einem Pharmaunternehmen eingeführte KI-Chatbot für die weltweite Schulung von Patienten angefertigt wurde. BCW und Boehringer Ingelheim wurden in der Kategorie Limited Memory, Produkt oder Service Großunternehmen ausgezeichnet.

Der Facebook Chatbot Tabatha, ein Teil der weltweiten "Think. Act. Breathe"-Asthmaaufklärungskampagne des Unternehmen, wurde entwickelt, um es Menschen in ihrer häuslichen Umgebung zu ermöglichen, die Auswirkungen des Asthmas auf ihr tägliches Leben besser zu verstehen. Tabatha nutzt künstliche Intelligenz und wurde entwickelt, um Asthmapatienten zu helfen, ihre Symptome selbst zu erkennen, mehr über ihr Risiko zu erfahren und sich auf den Arztbesuch vorzubereiten. Tabatha war die erste Aufklärungsressource, die nicht nur messen konnte, in welchem Maße die Informationen die Betroffenen motivierten, mehr zu erfahren, sondern die auch herausfand, ob die Patienten beabsichtigten, aktiv zu werden und ihren Arzt aufzusuchen.

"KI ermöglicht einen unglaublich leistungsstarken Ansatz zur Entwicklung von Aufklärungs- und Informationskampagnen, die Kunden in die Lage versetzen, mit den einzelnen Mitgliedern ihrer Zielgruppe in Kontakt zu treten", so Chad Latz, Chief Innovation Officer, BCW. "Im Pharmasektor kann KI in Kombination mit emotionaler Intelligenz zu einer verbesserten Krankheitsaufklärung und zur Bereitstellung wichtiger Informationen in Echtzeit auf eine sehr persönliche Art beitragen. Wir freuen uns sehr über diese wunderbare Auszeichnung durch die Business Intelligence Group."

Über die Business Intelligence Group

Die Business Intelligence Group wurde mit der Mission gegründet, wahre Talente und herausstechende Leistungen in der Geschäftswelt zu würdigen. Im Gegensatz zu anderen Industrie- und Business-Award-Programmen bewerten hier Führungskräfte aus Unternehmen, die über eigene Erfahrung und Wissen verfügen, die Kandidaten. Das firmeneigene und einzigartige Bewertungssystem des Unternehmens misst Leistungen in verschiedenen Geschäftsbereichen und zeichnet dann die Firmen aus, die bessere Ergebnisse als die Mitbewerber erzielen. www.bintelligence.com

Über BCW

BCW ist eine der weltweit größten Full-Service-Kommunikationsagenturen. Gegründet wurde BCW durch die Fusion von Burson-Marsteller und Cohn Wolfe. Die Agentur bietet digitale und datengestützte kreative Inhalte und integrierte Kommunikationsprogramme, die auf bewährten Medien gründen und über sämtliche Kanäle hinweg skaliert sind. Der Kundenstamm von BCW erstreckt sich über die Sektoren B2B, Verbraucher, Unternehmen, Krisenmanagement, CSR, Gesundheitswesen, öffentliche Angelegenheiten und Technologie. BCW gehört zu WPP (NYSE: WPP), einem kreativen Transformationsunternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter www.bcw-global.com.

