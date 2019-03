Die "Oberhessische Presse" zum Brexit

Es hätte für die britische Politik einen Weg gegeben, mit der Situation angemessen umzugehen. Was die großen Parteienblöcke Labour und Tories daran hat scheitern lassen, ist ihre vernebelte Wahrnehmung. Bis heute haben die meisten Abgeordneten im Londoner Parlament ganz offensichtlich nicht verstanden, dass sie sich nicht in einer lockeren Phase selbstbestimmter politischer Gestaltung befinden, sondern inmitten einer nationalen Krise, in der gemeinsames Handeln inklusive schmerzhafter Kompromisse unabdingbar ist. Anders ist das kleinkarierte Gezerre nicht mehr zu erklären./yyzz/DP/fba

