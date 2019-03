Ist 5G-Technik aus China sicher? Dass sich deutsche Politiker derzeit nur diese Frage stellen, könnte ein großer Fehler sein. Überführt ist der Spionage bisher nur ein einziger Geheimdienst - aus den USA.

Angela Merkel sagt äußert selten, was sie fühlt. Einmal, an einem Donnerstag im Oktober 2013, ist das anders: "Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht", sagt sie sicht- und hörbar verärgert. Gerade ist in den Dokumenten, die Edward Snowden als externer Mitarbeiter des US-Geheimdienstes NSA kopiert hatte, Merkels Handynummer entdeckt worden. Ihr Kanzlerinnentelefon für längere Zeit abgehört, noch dazu von einem befreundeten Geheimdienst? Kein Wunder, dass Merkel sich ungehalten zeigt.

Gut fünf Jahre später diskutieren deutsche Politiker wieder über die Sicherheit von Mobilfunknetzen. Bald wird die Infrastruktur für den neuen Standard 5G aufgebaut, der als zentrales Nervensystem fürs Internet der Dinge, für autonome Fahrzeuge und vernetzte Fabriken gilt. Wem es gelänge, in diese Netze Spionagetechnik einzuschleusen, könnte Zugriff auf sensibelste Daten bekommen, gerade auch auf solche aus Unternehmen - weshalb sich Regierungen in vielen Ländern der Welt die Frage stellen: Welchen Ausrüstern vertrauen wir?

Die Snowden-Enthüllungen scheinen dabei vergessen zu sein, die Empörung ist verflogen. Gezweifelt wird jetzt an den chinesischen Telekommunikationsausrüstern, vor allem an Huawei. Auf dem amerikanischen Auge wirkt die Bundesregierung dagegen seltsam blind. Das könnte sich als großer Fehler erweisen. "Die Gefahr der Spionage geht nicht nur von China aus", warnt Daniel Voelsen von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP). "Durch Snowden ist bekannt, dass die USA und auch Großbritannien in der Vergangenheit gezielt Netzwerktechnologie gehackt haben."

Doch selbst die betroffene Bundeskanzlerin hat den Freunden aus den USA offenbar verziehen - und richtet ihre Aufmerksamkeit auf China. Mit der chinesischen Regierung müsse weiter gestritten werden, damit Huawei nicht Daten an den Staat abgebe, sagte Merkel jüngst. Von chinesischer Seite brauche man "Sicherheiten".

Schon heute funktioniert in Deutschland fast kein Netzwerk und kein Handynetz ohne Komponenten aus China. Mit dem 5G-Ausbau dürfte gerade Huawei noch einflussreicher werden. Für Diskussionen sorgt das, weil der Konzern im Verdacht steht, im Auftrag des chinesischen Geheimdienstes seine Produkte zu Spionage und Sabotage zu missbrauchen.

Reichen die geforderten Sicherheit also aus? Wäre damit das Problem gelöst, da wirklich ...

