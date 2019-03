Die Absackung feinster Pulver mit Korngrößen kleiner 200 µm und einem Schüttgewicht von 10 bis 450 g/l erfolgt in einer komplett geschlossenen Vakuumkammer. In dieser wird ein atmosphärischer Unterdruck erzeugt, der das Produkt in die Vakuumsäcke saugt. Möglicherweise austretender Staub wird abgesaugt und dem Absackvorgang direkt wieder zugefügt. So geht nichts von dem wertvollen Produkt verloren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...