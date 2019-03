Von Stefanie Haxel

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Lufthansa hat im vierten Quartal weniger verdient um umgesetzt als am Markt erwartet. Auch die geplante Dividende für 2018 auf dem Vorjahresniveau von 0,80 Euro je Aktie liegt unter den Prognosen der Analysten. Die Planungen für das Kapazitätswachstum im Sommer halbierte der DAX-Konzern.

Der Umsatz stieg von Oktober bis Dezember um 6 Prozent auf 8,95 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Adjusted EBIT) ging um 11 Prozent auf 378 Millionen Euro zurück. Der Konzerngewinn brach um 39 Prozent auf 343 Millionen Euro ein.

Analysten hatten im Quartal im Konsens mit einem Umsatz von 9,302 Milliarden und einem bereinigten EBIT von 419 Millionen Euro gerechnet. Die Dividende sahen die Marktbeobachter bei 0,83 Euro je Aktie

Die Treibstoffkosten stiegen 2018 um rund 850 Millionen Euro auf 6,1 Milliarden Euro und dürften im laufenden Jahr nochmals um 650 Millionen Euro zulegen. Zudem belasteten höhere Kosten für Verspätungen und Flugausfälle, die um 70 Prozent auf 518 Millionen Euro stiegen.

Die um Treibstoff- und Währungseffekte bereinigten Stückkosten konnten um 1,7 Prozent reduziert werden.

"Wir arbeiten daran, unsere Stückkosten Jahr für Jahr zu verringern", sagte Finanzvorstand Ulrik Svensson. Das sei dem Konzern das dritte Mal in Folge gelungen. "Wir sind gut gerüstet, um auch zukünftig in profitables Wachstums zu investieren und gleichzeitig unsere Kosteneffizienz weiter zu steigern."

Die Kapazität der Konzern-Airlines will die Lufthansa im kommenden Sommer nur noch um 1,9 Prozent ausweiten, statt um 3,8 Prozent, um sich auf nachhaltiges, qualitatives Wachstum zu konzentrieren. Den Umsatz will der Konzern 2019 im mittleren einstelligen Bereich steigern. Weitere Kostensenkungen sollen die Mehrbelastungen aus höheren Treibstoffkosten kompensieren, so dass die bereinigte EBIT-Marge zwischen 6,5 und 8 Prozent liegen werde nach 7,9 Prozent 2018.

Die Low-Cost-Tochter Eurowings, die wegen der Integration von Air-Berlin-Maschinen im vergangenen Jahr rote Zahlen geschrieben hat, soll operativ die Gewinnschwelle erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/mgo

(END) Dow Jones Newswires

March 14, 2019 02:26 ET (06:26 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.