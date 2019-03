Der US-Aktienmarkt scheint derzeit absolut alles wegzustecken. Auch, wenn die US-Arbeitsmarktdaten für Februar, die am vergangenen Freitag auf den Tisch kamen, wohl nicht so schwach waren wie gemeldet, so verdichten sich doch die Hinweise, dass das US-Wachstum viel früher als erwartet und stärker als erwartet nachlässt. Und dass US-Präsident Trump versucht, unauffällig verbal in Richtung einer sich deutlich länger hinziehenden und womöglich eben auch scheiternden Einigung mit China umzuschwenken, scheint niemanden zu stören.

