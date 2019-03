flatex Morning-news: Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch zulegen und notierte ...

Marktüberblick

Der Deutsche Aktienindex konnte am Mittwoch zulegen und notierte zum Xetra-Handelsschluss mit einem Kursplus von 0,42 Prozent bei 11.572,41 Punkten. Das Handelsvolumen via Xetra und Börse Frankfurt betrug rund 3,45 Mrd. Euro. Die rote Laterne im DAX bekam die Aktie von Wirecard. Die Freistellung eines für die Region Asien zuständigen Accounting-Managers hat nach wie vor "Geschmäckle" und belastet das Wertpapier. Obendrein könnte noch etwas Abwärtsdruck vorhanden sein, denn das Short-Verbot der Bafin rief eine Weile die Bullen auf den Plan, die zusätzlich von den Eindeckungen der zuvor getätigten Short-Positionen profitierten. Der große Verfallstag am Freitag nähert sich und könnte letztlich auch auf diese Einzelaktie einen hohen Einfluss haben. Unterdessen hatten die Markteilnehmer in den USA eine Aktie auf dem "Kieker", über die bereits am Vortag an dieser Stelle berichtet wurde, nämlich Boeing. Dem US-Nachrichtensender CNN gemäß berichteten Piloten bereits vor dem Absturz der beiden Maschinen über Probleme mit der 737 MAX 8. Am Mittwoch kam es dann weiter knüppeldick für Boeing, denn nun gibt es auch ein Flugverbot für Kanada und US-Präsident Trump war zu zitieren, dass die US-Luftfahrtbehörde FAA (Federal Aviation Administration) eine temporäre Order ausgibt, die für den 737 MAX 8 ebenfalls ein Flugverbot beinhaltet. Erst nachdem bereits so viele Länder Flugverbote ausgesprochen haben, empfahl Boeing selbt Ein Startverbot für den 737 MAX 8 - ein wenig spät. Für Boeing wird die gesamte Story rund um den 737 MAX 8 ohnehin bald teuer. Die Fluglinie Norwegian fordert bereits Schadensersatz und dies wird bestimmt nicht die letzte sein. Die Boeing-Aktie konnte sich bis zum Handelsschluss an der Wall Street dennoch wieder in die Gewinnzone zurückmanövrieren. Ebenfalls aus dem Dow Jones gab es aber auch respektable Pläne und Erfolge. Der US-Telekommunikationsriese Verizon Communications kündigte für den 11. April den Start des Mobilfunkstandards "5G" an. Zunächst wird erst in Chicago und Minneapolis mit dem neuen Netz begonnen, bis zum Ende des Jahres werden es über 30 Städte sein. Während also in den USA in wenigen Wochen das 5G-Netz Realität wird, wird die Bundesnetzagentur in Deutschland erst am 19. März 2019 die Versteigerung der 5G-Frequenzen betreiben. Die Deutsche Telekom zum Beispiel sprach davon bis zum Jahr 2025 99 der Bevölkerung mit 5G zu versorgen. Deutschland hängt mal wieder hinten dran. Am Mittwoch schlossen die drei US-Indizes durchweg mit soliden Kursgewinnen.

Am Donnerstag wurden bereits vorbörslich die deutschen Verbraucherpreise für den Februar veröffentlicht. Um 08:45 Uhr folgt das Pendant aus Frankreich. Aus den USA werden am Nachmittag um 13:30 Uhr die Im- und Exportpreise für den Februar und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf Wochenbasis erwartet und um 15:00 Uhr die Neubauverkäufe für den Januar. Von der Unternehmensseite berichteten bereits am Morgen die DAX-Konzerne RWE und Deutsche Lufthansa von ihren Jahreszahlen. Die US-Konzerne Dollar General, Adobe Systems, Broadcom, Jabil, Ulta Beauty und Oracle publizieren ihre aktuellen Quartalsergebnisse.







Ausblick DAX

Die asiatisch-pazifischen Leitindizes tendierten kurz vor dem jeweiligen Handelsschluss am Donnerstag noch uneinheitlich. Die festlandchinesischen Indizes aus Shanghai und Shenzen fielen aber stark zurück. Die US-Futures notierten durchweg im roten Bereich. Die ersten DAX-Indikationen lagen am Morgen bei 11.575 Punkten.

Zur Charttechnik: Der Deutsche Aktienindex schloss am Mittwoch via Xetra mit einem Kursgewinn von 0,42 Prozent bei 11.572,41 Punkten. Ausgehend vom letzten Zwischenhoch des 01. März 2019 bei 11.676,86 Punkten bis zum jüngsten Verlaufstief des 08. März 2019 bei 11.405,21 Punkten, wären die nächsten Ziele auf der Ober- und Unterseite näher zu bestimmen. Die Widerstände wären bei den Marken von 11.5613 und 11.677 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Oberseite von 11.741/11.781 und 11.845 Punkten zu ermitteln. Die Unterstützungen kämen bei 11.541/11.509/11.469 und 11.405 Punkten, sowie bei den Projektionen zur Unterseite von 11.341/11.301 und 11.237 Punkten in Betracht.

flatex-select

