Wien (www.anleihencheck.de) - Der Absturz der "Boeing 737 Max 8" in Äthiopien, bei dem alle 157 Insassen ums Leben kamen, war der bereits zweite dieser Art innerhalb von fünf Monaten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Die chinesische Luftfahrtaufsicht CAAC habe Konsequenzen gezogen und für 96 Maschinen den Betrieb eingestellt. Boeing habe unterdessen bekannt gegeben, dass derzeit an einer Software-Verbesserung für das Modell 737 Max gearbeitet werde, welche entsprechend der Vorgaben der US-Luftsicherheitsbehörde FFA, bis spätestens April fertig gestellt sein solle. Ein Flugverbot für das betroffene Modell gebe es seitens der FFA derzeit jedoch nicht. Der Aktienkurs habe am Montag dementsprechend negativ reagiert (zwischenzeitlich -12%). Auch die Risikoprämien der USD denominierten Anleihen hätten sich ausgeweitet. (News vom 12.03.2019) (14.03.2019/alc/n/a) ...

