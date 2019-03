Der Dax hat sich am Donnerstag nach dem moderaten Vortagesplus kaum von der Stelle bewegt. Der deutsche Leitindex gewann in den ersten Minuten nach der Eröffnung 0,03 Prozent auf 11 575,54 Punkte. Beim MDax als Index für die mittelgroßen Unternehmen gab es ein Plus von 0,17 Prozent auf 24 900,16 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls moderat zu.

Die britischen Abgeordneten stimmen an diesem Donnerstag über eine Verschiebung des Brexits ab. Nach dem Willen von Premierministerin Theresa May sollen sich die Parlamentarier zwischen einer kurzen und einer langen Verschiebung des EU-Austritts entscheiden. Voraussetzung für eine Verlängerung der Frist ist aber, dass alle 27 übrigen Mitgliedstaaten dem zustimmen. Eigentlich wollte Großbritannien die EU am 29. März verlassen - in gut zwei Wochen.

Am Mittwochabend votierte das Unterhaus bereits gegen einen EU-Austritt ohne Abkommen./la/jha/

