Die Unsicherheiten rund um den Brexit belasten die Stimmung an der Börse. Der Dax startete am Donnerstag unverändert mit 11571 Punkten in den Handel. "Nachdem die gestrigen Geschehnisse nicht nur Beobachter, sondern auch die Abgeordneten des britischen Parlamentes zwischenzeitlich in totaler Verwirrung zurückließen, ist es nicht weiter...

Den vollständigen Artikel lesen ...