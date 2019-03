Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse der DZ BANK: Mitte Februar legte die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) Zahlen für das Geschäftsjahr 2018 vor, in dem man die bereinigten Erträge um 5,4% auf 8,6 Mrd. Euro steigern konnte, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...