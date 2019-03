14.3.: Peter Kollmann läutet die Opening Bell für Donnerstag. Der Verbund-CFO nahm den Number One Award für 2018 entgegen: Bester Performer, grösstes Plus beim Handelsvolumen https://boerse-social.com/numberone/2018 https://www.verbund.com http://weber.co.at https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 13.3.: Karin Steinbichler läutet die Opening Bell für Mittwoch. Die langjährige Kommunikationschefin von Wienerberger wechselte auf eigenen Wunsch per Ende Februar in die Selbstständigkeit und wird künftig als freie Kommunikationsberaterin tätig sein http://www.wienerberger.com https://www.facebook.com/groups/GeldanlageNetwork 12.3.: Agrana-Kommunikator Hannes Haider läutet die Opening Bell für Dienstag. Die Aktie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...